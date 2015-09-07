基金产业：新兴市场股市持续震荡，但可能是买点--美银美林

例如上周全球股市流出295亿美元资金，为2002年以来最大规模，甚至超过了2008年雷曼兄弟倒闭时任何一周的资金外流规模。

不过上周投资者于三周来首次重返股市，向全球股市基金注入107亿美元，这是八周以来最大规模，尽管其中逾70亿美元流入SPY上市交易基金(ETF)。

欧洲股票基金净流入42亿美元，为六周来最高水平，日本股票基金净流入23亿美元，为过去28周来第26周净流入。

投资者持续远离新兴市场债券及股票，有30亿美元流出新兴市场债券基金，为连续第六周流出。投资者还将9亿美元撤出高收益债券基金，亦为连续第六周流出。