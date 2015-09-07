基金产业：新兴市场股市持续震荡，但可能是买点--美银美林

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
例如上周全球股市流出295亿美元资金，为2002年以来最大规模，甚至超过了2008年雷曼兄弟倒闭时任何一周的资金外流规模。
不过上周投资者于三周来首次重返股市，向全球股市基金注入107亿美元，这是八周以来最大规模，尽管其中逾70亿美元流入SPY上市交易基金(ETF)。
欧洲股票基金净流入42亿美元，为六周来最高水平，日本股票基金净流入23亿美元，为过去28周来第26周净流入。
投资者持续远离新兴市场债券及股票，有30亿美元流出新兴市场债券基金，为连续第六周流出。投资者还将9亿美元撤出高收益债券基金，亦为连续第六周流出。
脆弱的投资者信心和市况导致现金持续流入发达国家政府公债。美银美林称，有25亿美元流入公债基金，为连续第九周净流入，而且是2011年9月以来为期最长的连续流入时间。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”