《全球汇市》美元整理跌势，美就业数据未提供明确加息线索

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧洲央行(ECB)上周下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。
欧洲央行一如预期维持利率不变之后，欧洲央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整购债计划的规模和组成。
美元指数 报在96.209，几近持平于上周五纽约尾盘，远高于上月所及的七个月低点92.621。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1152 1.1146 0.05 -7.81 1.2097
美元/日圆 119.08 118.99 0.08 -0.32 119.68
欧元/日圆 132.80 132.68 0.09 -8.55 144.78
美元/瑞郎 0.9715 0.9714 0.01 -2.27 0.9941
英镑/美元 1.5190 1.5169 0.14 -2.46 1.5573
美元/加元 1.3280 1.3278 0.02 14.31 1.1618
澳元/美元 0.6931 0.6903 0.41 -15.14 0.8168
新西兰元/美元 0.6279 0.6277 0.03 -19.47 0.7797
澳元/日圆 82.530 82.270 0.32 -15.55 97.750
新西兰元/日圆 74.770 74.730 0.05 -20.03 93.310
英镑/日圆 180.88 180.42 0.25 -2.67 186.38
澳元/新西兰元 1.1028 1.0987 0.37 5.34 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/戴素萍/张若琪/李婷仪 审校 白云/王丽鑫/张荻/王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”