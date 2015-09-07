《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月7日

*工商时报：

--全球主要国家持续推行量化宽松政策，银行主管指出，今年上半年美元联贷利率最低水准还有1.53%左右，但下半年美元联贷案利率已下探至1.3%，等于跌了将近一码（0.25个百分点）。至于新台币联贷利率，目前大致还可以守住1.8%的利率下限，但银行忧虑，原先评估今年下半年或明年上半年台湾将升息，会有助利差扩大，现在市场则反向认为央行可能降息，银行也在密切注意联贷利率是不是会再走降。

--行政院周三再度针对诱发消费扩大内需项目盘点，行政院高层表示，〞子弹准备好了、随时可以上膛〞。至于推出时程及确定要补助项目，尚未拍板，必须视内部整体经济情势，决定年底或明年推出。

*经济日报：

--美股上周五大跌，加上美国升息不确定因素，台股今日开盘恐面临压力，财政部昨日逐一打电话给四大基金、八大公股银行负责人，将与国安基金联手护盘，提供流动性资金，凝聚投资人信心。

--台积电 、联发科 基本面拉警报。台积电最引以为傲的8寸厂产能利用率松动，本月首度未能满载，12寸厂也因客户下修订单，产能利用率持续下滑；联发科则传出3G晶片再砍价约5%，与第二季相较，报价已跌逾二成，毛利率有压。

--金管会主委曾铭宗关注产险业杀价竞争，产险公会表示，目前以商业火险最严重，建议保险局不要只督导产险公司，要连经纪人公司一起处罚。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。