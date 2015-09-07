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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 08:45 BJT

《台湾重要政经日程》--9月7日

=====================今日重要政经消息==============================
    9/7(一 )
    --09:00 行政院2015年生技产业谘询会议。
    --12:30 央行公布一年期定存单标售。
    --16:00 台湾财政部公布8月出口数据，上月年跌11.9%。
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    9/8(二)
    --08:30 主计总处公布8月消费者物价指数，上月为下跌0.66%。
    --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。
 
   *9/10(四)
    --13:30 台积电公布月营收数据。
    --14:30 渣打银行经济研究记者会。
    
     9/21(一)
    --16:00 经济部公布8月外销订单金额年变动率，上月为下跌5.0%。      
     9/22(二)
    --08:30  主计总处公布8月季调失业率，上月为3.74%。

     9/23(三)
    --16:00   经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年减2.99%%。

     9/24(四)
    --16:20  央行公布8月M2年增率，上月年增6.06%。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
    
     11/20(五)
    --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。
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    2016年        
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。    
    
    注：*代表新增。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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