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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 08:48 BJT

金属期市：伦铜在淡静交投中下跌；关注中国市场

中国未来几周将公布一系列经济数据，这些数据可能表明，全球第二大经济体--中国的经济进一步走软，从而增强有关中国政府需要推出新刺激措施的预期，并令全球金融市场继续紧张不安。

美国就业增长8月放缓，但失业率降至近七年半低位，工资加速增长，让美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚升息的可能性仍然存在。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截止2015年9月1日的一周，对冲基金和基金经理人削减铜空仓2,460口，为连续第四周削减铜空仓，降至15,806口，创6月中以来最低水准。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/汪红英 审校 张若琪/戴素萍)

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