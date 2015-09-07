金属期市：伦铜在淡静交投中下跌；关注中国市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国未来几周将公布一系列经济数据，这些数据可能表明，全球第二大经济体--中国的经济进一步走软，从而增强有关中国政府需要推出新刺激措施的预期，并令全球金融市场继续紧张不安。
美国就业增长8月放缓，但失业率降至近七年半低位，工资加速增长，让美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚升息的可能性仍然存在。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截止2015年9月1日的一周，对冲基金和基金经理人削减铜空仓2,460口，为连续第四周削减铜空仓，降至15,806口，创6月中以来最低水准。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”