《中国报摘》--其他报纸重要消息9月7日

**上海证券报**

--明晟（MSCI）CEO亨利·费尔南德兹（Henry Fernandez）表示，A股加入MSCI全球市场基准指数的进程会比预想得快，同时他认为短期内不会有全球性金融危机出现。当前A股的波动不影响MSCI对A股纳入MSCI指数的决议，MSCI会根据市场开放程度，逐步提升A股在MSCI指数的比重。

--近期多家银行纷纷披露理财产品提前终止的公告，至少有50款还没到期的理财产品提前终止。分析人士指出，这一部分是和股市投资有关的产品，6月股市进入震荡调整以来，部分理财无法完成之前承诺的预期收益，因而选择提前终止；另一个可能的原因是目前资金面宽松，个别银行并不缺钱，亦无需过多的资金在其资产池内运作，于是选择提前终止。

**证券时报**

--近期媒体报导，中国中车 完成了海外开发战略初步计划，2015年海外市场订单量要达到70-80亿美元，2020年则在该基础上翻番。中国中车针对媒体有关海外订单的报导发布了澄清公告称，公司及授权人士近期未发布海外战略情况。

**人民日报**

--国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，工业行业面临的困难表明经济仍面临下行压力。但中国经济整体平稳的基本面没有变，经济运行仍保持在合理区间，经济增速仍位居全球前列。(完)