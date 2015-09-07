《香港报摘》--经济日报9月7日

**头版头条**

--零售业步入寒冬，核心区舖租跌势加剧。消息指，英皇珠宝钟表 于铜锣湾罗素街单边舖王，刚以月租70万港元续租半年，租金水平较之前大跌七成。

**其他**

--马来西亚传媒引述消息称，中国银行 计划购入澳新银行（ANZ） 所持大马第六大银行AMMB的24%股权，事件仅在初步洽商阶段。

--上海商业银行计划把基金认购费减半，只收1.2%，并已跟华夏、汇添富、景顺长城及上投摩根签订协议代销合共约10只基金。

--万达商业 与苏宁云商 签署紧密合作协议，苏宁易购云店等品牌将进入已开业或即将开业的万达广场经营，双方确定的首批合作项目为40个，并于2016年再商讨新合作项目。（完）

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