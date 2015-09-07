《图表新闻》欧元打破与利差关联性，走势与股市反向

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
操作利差交易时，最能赚到钱的时候就是当借入的货币成本低且具流动性，而且汇价正值稳定或者逐渐走低。但在经济笼罩不确定、或者金融市场剧烈动荡时，利差交易就会受到冲击。
今年大多数时间中，欧元跌美元涨一直是最大的宏观题材之一，但这些仓位似已濒临极限，因为最近市场动荡以及对全球增长的忧心，让投资者无法笃定美联储将在今年升息。
最新路透调查显示，欧元未来一年料将仅小幅下跌，兑美元跌至平价甚至更低的机率仅有三分之一。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四虽承诺将以更多举措支持经济，但欧洲央行货币宽松对欧元的影响已经消退。
交易员称，除非市场回归平静，否则欧元将可顶住欧洲央行宽松措施的影响，并继续从风险押注平仓操作中得益。(完) (编译 于春红/王兴亚/李婷仪 审校 郑茵/王丽鑫/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”