《图表新闻》欧元打破与利差关联性，走势与股市反向

操作利差交易时，最能赚到钱的时候就是当借入的货币成本低且具流动性，而且汇价正值稳定或者逐渐走低。但在经济笼罩不确定、或者金融市场剧烈动荡时，利差交易就会受到冲击。

今年大多数时间中，欧元跌美元涨一直是最大的宏观题材之一，但这些仓位似已濒临极限，因为最近市场动荡以及对全球增长的忧心，让投资者无法笃定美联储将在今年升息。

最新路透调查显示，欧元未来一年料将仅小幅下跌，兑美元跌至平价甚至更低的机率仅有三分之一。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四虽承诺将以更多举措支持经济，但欧洲央行货币宽松对欧元的影响已经消退。