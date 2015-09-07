《交易视点》台债新10年券标售仍需考量投资买盘价位--元大宝来证

路透台北9月7日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将进行10年期350亿台币公债104/12期的标售，市场虽普遍认为台湾在今年下半年景气不易出现明显回升，但殖利率出现大幅跌势之下，需考量投资买盘价位，目前认为1.20%是买盘有较高意愿价位。

本周10年券104/12期 的成交区间预料在1.08%-1.18%；而五年券104/9期 料则在0.70%-0.75%。

欧洲及日本央行皆认为中国经济成长放缓及新兴市场经济体相当脆弱，因此认为全球经济成长增速后势较为悲观，而目前看来主要经济体中仅美国维持稳健成长动能，其表现不同步之下，让美联储在升息会议倒数计时之下也备感压力。在原物料走势方面，市场最关注的油价在出现大幅度弹幅之后稍作整理，将持续观察未来走势，其为影响未来通膨及个人可支配所得的关键因素。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)