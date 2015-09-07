全球金市：金价在两周半低位附近挣扎，美就业报告未提供明确升息线索

鉴于美国市场因劳动节休市，周一流动性或较低。

上周五金价承压。之前发布的数据显示，美国8月非农就业岗位增加17.3万个，7月非农就业岗位上修为增加24.5万人。8月失业率降至七年半低位。

这一备受关注的数据未能减少美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息时间问题上的不确定性，而这又是一段时间以来令金价承压的一个因素。

投资者曾期待通过该数据衡量经济反弹力度及其是否会促使美联储在本月稍晚会议上加息。美联储已暗示加息时机基本上要看数据表现。(完)

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