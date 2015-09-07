《香港报摘》--信报9月7日

**头版头条**

--内地评级机构大公国际对逾1,700家网贷平台进行评级，将当中93平台列入黑名单，并指半年内已有超过500家倒闭，预期11月可能出现最大规模的P2P产品挤提潮。

**其他**

--7月访港旅客数字按年大跌8.4%，不过香港旅游发展局表示，8月首半个月整体旅客跌幅已收窄。

--友邦保险 推算，2020年亚洲区的保障缺口将持续扩大至82万亿美元，个别市场如香港的人寿保险缺口将增至7,630亿美元。

--帽生产商飞达控股 因中国内地经营成本上升，于两年前将部分厂房搬迁至孟加拉，目前孟加拉的产量已占整体的一半，预计明年更将提升至占70%。（完）

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