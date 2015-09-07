《香港报摘》--信报9月7日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--内地评级机构大公国际对逾1,700家网贷平台进行评级，将当中93平台列入黑名单，并指半年内已有超过500家倒闭，预期11月可能出现最大规模的P2P产品挤提潮。
**其他**
--7月访港旅客数字按年大跌8.4%，不过香港旅游发展局表示，8月首半个月整体旅客跌幅已收窄。
--友邦保险 推算，2020年亚洲区的保障缺口将持续扩大至82万亿美元，个别市场如香港的人寿保险缺口将增至7,630亿美元。
--帽生产商飞达控股 因中国内地经营成本上升，于两年前将部分厂房搬迁至孟加拉，目前孟加拉的产量已占整体的一半，预计明年更将提升至占70%。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”