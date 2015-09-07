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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 09:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月7日

路透香港9月7日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7496港元<HKD
 =>)
                                                                                       
 美股道琼工业指数周五收低272.38点，或1.66%，报16,102.38点。因美国就业数据喜忧参半，使得
 投资者仍对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本月升息仍感到茫然。            
                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       110.350   -4.56      44118             8.552      -2.82
 中国铝业                       7.810   -2.25      14525             2.421      -2.38
 中国移动                      56.910   -3.18     226104            88.206      -1.97
 中国人寿                      15.880   -4.22     147369            24.613      -2.33
 中石油                        73.320   -6.52      90124             5.682      -2.20
 中石化                        60.810   -6.13      60559             4.713      -2.03
 汇丰控股                      37.680   -2.28    2994514            58.401      -1.68
 中电信                        49.010   -2.85      17052             3.798      -2.36
 中国联通                      12.530   -3.47     138075             9.710      -1.52
 兖州煤业                       4.310   -4.43      21518             3.340      -2.62
 华能国际                      42.010   -2.66      12728             8.139      -2.76
 南方航空                      27.460   -4.62      22803             4.256      -1.48
 东方航空                      23.290   -5.44      11153             3.610      -1.91
 中芯国际                       4.230   -0.70       3148             0.656      -3.59
 
    （完）

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