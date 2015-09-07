《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月7日

路透香港9月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7496港元<HKD =>) 美股道琼工业指数周五收低272.38点，或1.66%，报16,102.38点。因美国就业数据喜忧参半，使得 投资者仍对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本月升息仍感到茫然。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 110.350 -4.56 44118 8.552 -2.82 中国铝业 7.810 -2.25 14525 2.421 -2.38 中国移动 56.910 -3.18 226104 88.206 -1.97 中国人寿 15.880 -4.22 147369 24.613 -2.33 中石油 73.320 -6.52 90124 5.682 -2.20 中石化 60.810 -6.13 60559 4.713 -2.03 汇丰控股 37.680 -2.28 2994514 58.401 -1.68 中电信 49.010 -2.85 17052 3.798 -2.36 中国联通 12.530 -3.47 138075 9.710 -1.52 兖州煤业 4.310 -4.43 21518 3.340 -2.62 华能国际 42.010 -2.66 12728 8.139 -2.76 南方航空 27.460 -4.62 22803 4.256 -1.48 东方航空 23.290 -5.44 11153 3.610 -1.91 中芯国际 4.230 -0.70 3148 0.656 -3.59 （完）