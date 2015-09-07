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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 09:15 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆回升，日经指数缩减跌幅

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* 日经指数缩减稍早跌势，目前跌幅不到1%

* 美元兑日圆因此从118.81跳升至119.00上方

* 市场极度不安，可能会持续震荡

* 日本退休基金最新的股票买盘料是日经指数反弹的原因

* 美元兑日圆交投区间从118.60-70来到119.30-35，或因股市本身安顿下来?(完)

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