中国新债：财政部周五将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

上述国债为今年第九期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

标位限定方面，投标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、25个和25个标位。