中国新债：财政部周五将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月7日 - 中国财政部周日稍晚公告称，将于周五（11日）招标发行150亿元人民币贴现国债，期限六个月(182天)。
上述国债为今年第九期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
标位限定方面，投标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、25个和25个标位。
该国债9月14日开始计息，招标结束至9月16日进行分销，9月18日起上市交易。（完）
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”