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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 09:26 BJT

中国新债：财政部周五将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

路透北京9月7日 - 中国财政部周日稍晚公告称，将于周五（11日）招标发行150亿元人民币贴现国债，期限六个月(182天)。

上述国债为今年第九期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

标位限定方面，投标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、25个和25个标位。

该国债9月14日开始计息，招标结束至9月16日进行分销，9月18日起上市交易。（完）

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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