《香港报摘》--其他报纸重要消息9月7日

**明报**

--股灾后多名富商旗下企业放售非核心物业套现，其中恒基地产 旗下8项非核心工商项目暗盘放售，总值高逾320亿港元，半数为写字楼项目。

--有消息称，中国建筑股份 即将分拆旗下电力工程业务上市，地点为香港，现正为上市拣选承销团成员。

**星岛日报**

--作为特首梁振英智囊的施罗德投资管理（香港）副董事长雷贤达建议政府利用预留做退休保障的500亿港元设立一个类似主权基金的投资组合，并投资在港铁 、机场第三条跑道等持续有回报的公共事业项目，以增加强积金在退休保障方面的角色。

**苹果日报**

--经营潮牌服装店D-mop及Y-3的永嘉集团 首席财务官王志强表示，现时零售巿道明显较去年淡静，虽然香港分店上半年的同店销售录得26%升幅，惟7、8月份已回落至13%。

**东方日报**

--银行为提高网上银行安全性，全球已有多达5,500家银行申请使用“.bank”银行专用域名。CSC数码品牌服务亚太区业务拓展经理陈俊亨表示，已获域名的银行当完成系统安全测试便可使用，料明年将陆续上线。

**文汇报**

--万科企业<2202.HK 8月实现销售面积171.6万平方米，销售金额222.5亿元人民币；首8个月累计销售面积1,255.7万平方米，销售金额1,560.5亿元。（完）

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