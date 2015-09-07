港报社评：“赶客”恶行，令经济伤上加伤--星岛日报9月7日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
已沉寂一段时间的「反水货客」行动昨天死灰复燃，近百名自称本土派的示威常客，在上水多家商场和店铺外游行喧闹，并与反对的市民冲突，重演月前「驱蝗」的激烈场面。这些人士过去的粗暴冲击行为，已令部分内地旅客却步不来，若赶客之风再起，令内地人加强对港负面印象，正陷低潮的零售业势将受更沉重打击，对整体经济引起的连锁负面反应不能低估。
发起今次行动的「本土同盟」，以抗议水货客影响上水居民生活为理由，藉机突出中港矛盾，激发对内地人的不满情绪，由于有此政治意图，他们还会制造事端，继续点火。对这批示威者，有两点特别值得注意︰ 第一，他们当中部分早有前科，曾在其他地区的「驱蝗」行动中粗暴对待内地旅客，最后演变成暴力袭击，因而被警方拘控。在占领行动期间，一些人也参与过冲击警方行动，多次制造混乱，可说是同一路人马。由于政制争论已趋平静，其他议题亦烧不起来，他们不甘寂寞，为了成为传媒焦点，遂再挑起冲突，以引起注意。 第二，近期内地旅客来港已渐减少，一些以内地人为对象的店铺在淡风中悄悄结业，据行内人士指，上水的药房已有两成关门，执笠潮只是刚开始。区内人流汹涌的情况已大不如前，秩序问题亦渐纾缓，示威者却仍大张旗鼓再发动「光复行动」，显然是为搞而搞，唯恐天下不乱，即使对旅游业和零售业造成伤害，也在所不惜。 近期来港的内地旅客出现明显跌势，据旅游发展局数字，七月份内地旅客减少了百分之九点八。更须注意的是，过夜内地客的跌幅近一成半，这类旅客消费较多，对零售和酒店业的影响也较大。 南下旅客人流放缓，有不同原因。内地高档消费客源减少，而部分又转到价钱较低的日本与欧洲扫货，令香港高价货品销量下滑；此外，随人民币贬值，港元转强，来港消费较不廉宜，也影响内地客南下购物的意欲。加上内地经济增长减速，股市泡沫又爆破，购买力减弱实难避免。在这股冷风下，香港零售业首当其冲，七月份按年挫百分之二点八，业内人士预测第四季会出现裁员潮。
旅游零售业步入寒冬，经济因素只是部分「病因」，激进人士粗暴赶客造成的影响，绝不能低估。年前激进组织开始通过网上发动「驱蝗」，其后愈演愈烈，激化为对内地旅客当街辱骂，拳打脚踢，这些画面在内地引起极大震撼，形成一种普遍观感，就是香港人对他们敌视，甚至威胁其人身安全。这恶劣印象，令不少内地人选择旅游目的地时，不再以香港为首选，而改往其他地方。 香港如要作出补救，首先须扭转内地旅客这种负面看法，但激进本土派却反其道而行之。他们的所为，是与香港整体利益对立，应受到社会齐声声讨。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”