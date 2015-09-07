港报社评：“赶客”恶行，令经济伤上加伤--星岛日报9月7日

发起今次行动的「本土同盟」，以抗议水货客影响上水居民生活为理由，藉机突出中港矛盾，激发对内地人的不满情绪，由于有此政治意图，他们还会制造事端，继续点火。对这批示威者，有两点特别值得注意︰ 第一，他们当中部分早有前科，曾在其他地区的「驱蝗」行动中粗暴对待内地旅客，最后演变成暴力袭击，因而被警方拘控。在占领行动期间，一些人也参与过冲击警方行动，多次制造混乱，可说是同一路人马。由于政制争论已趋平静，其他议题亦烧不起来，他们不甘寂寞，为了成为传媒焦点，遂再挑起冲突，以引起注意。 第二，近期内地旅客来港已渐减少，一些以内地人为对象的店铺在淡风中悄悄结业，据行内人士指，上水的药房已有两成关门，执笠潮只是刚开始。区内人流汹涌的情况已大不如前，秩序问题亦渐纾缓，示威者却仍大张旗鼓再发动「光复行动」，显然是为搞而搞，唯恐天下不乱，即使对旅游业和零售业造成伤害，也在所不惜。 近期来港的内地旅客出现明显跌势，据旅游发展局数字，七月份内地旅客减少了百分之九点八。更须注意的是，过夜内地客的跌幅近一成半，这类旅客消费较多，对零售和酒店业的影响也较大。 南下旅客人流放缓，有不同原因。内地高档消费客源减少，而部分又转到价钱较低的日本与欧洲扫货，令香港高价货品销量下滑；此外，随人民币贬值，港元转强，来港消费较不廉宜，也影响内地客南下购物的意欲。加上内地经济增长减速，股市泡沫又爆破，购买力减弱实难避免。在这股冷风下，香港零售业首当其冲，七月份按年挫百分之二点八，业内人士预测第四季会出现裁员潮。