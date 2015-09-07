港报社评：赶客只是一小撮，齐声谴责遏恶行--文汇报9月7日

本港旅游业、零售业因游客急挫而不振之际，昨日再有「本土派」激进组织在上水发起针对内地旅客的反「水客」行动，其间有示威者指骂内地旅客及滋扰店舖。一小撮激进分子为一己私利，排外反同胞，赶客倒香港米，严重危及香港繁荣稳定。包括「沉默大多数」在内的广大市民不能再听之任之，必须积极主动发声表达不满，以强大民意遏止损害香港整体利益的恶行。同时，政府要更主动向内地同胞进行解释工作，说明绝大多数香港市民欢迎内地游客，对内地同胞态度友善，少数激进分子绝不代表香港人，希望内地同胞不必因反「水客」行动而对香港产生不必要的不满和恐惧，甚至从此疏远香港。

近期访港人数持续下滑，导致本港零售业表现差强人意，这正是去年违法「占领」行动和后来连串反「个人游」激进行动的后遗症之一。年底的区议会选举临近，「本土派」激进组织为了吸引激进选民的支持，在区选中有所斩获，蛰伏近半年时间后又张牙舞爪，打着扞卫本港利益的旗号，掀起新一波反对内地同胞的激进行动。如果任由他们作恶，零售业、旅游业势必进一步遭受冲击，令香港经济雪上加霜。

香港市民热情好客、文明有礼，欢迎来自世界各地的游客，更何况是同属一家人的内地同胞。内地游客来港旅游、消费，直接影响相关行业的收入和就业状况，与香港市民的利益息息相关。对此，绝大多数香港人清楚明白，不会因为少数「水客」造成的不便而抗拒所有内地同胞来港旅游、消费，更不会认同「本土派」的赶客倒米行为，反而对「本土派」粗暴野蛮、挑战法治的行径反感厌恶。但是，大多数香港市民不热衷政治，不希望卷入政治漩涡，因而成为「沉默的大多数」。不过，如今「本土派」胡作非为，已经令香港经济受重伤，已经威胁到香港的繁荣稳定，面对全港每个人的利益都受损的恶行，大多数市民还能保持沉默、置身事外吗？

去年违法乱港的「占领」行动一度气焰嚣张，示威者明目张胆冲击警察、违反法庭禁制令，视法治如无物。「占领」行动最终惨淡收场，其中一个重要原因是激起了民意的强烈反弹。面对183万个反「占中」签名、八成民意反对的强大压力，「占领」行动的搞手自知不得人心大势已去，不得不知难而退。如今，为了香港及自己的利益，广大市民同样需要再度挺身而出，大声向排外反同胞的激进分子说不，对无礼对待内地同胞的言行不再保持缄默，不再姑息纵容，以遏止赶客倒米情况泛滥恶化。

同时，政府有关方面应该制定有效的措施，通过不同渠道和方式，向内地同胞清楚说明，绝大多数港人欢迎、支持两地开展经贸、文化等全方位交流往来，实现互利共赢。一小撮激进分子恶意赶客，代表不了香港主流社会，代表不了多数香港人的态度。特区政府、旅游业已齐声谴责激进分子针对内地同胞的言行，执法部门更会严厉打击藉反「水客」为名的辱客赶客行为，坚决维护内地来港旅客的安全和权益，香港作为「旅游之都」、「购物天堂」的大门始终向内地同胞敞开，内地同胞可以打消顾虑，放心来港旅游、消费。

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