港报社评：中美日与两岸关系波谲云诡--明报9月7日

台湾总统选举选情最近出现变局，泛蓝阵营的两名候选人国民党的洪秀柱和亲民党的宋楚瑜先后宣布「闭关」、「思考与沉淀」，蓝绿候选人之间的气势差距进一步扩阔，以至民进党候选人蔡英文上周甚至放言，「明年我们就要上工了」。

熟悉岛内政情的人士都会同意，只要没有重大意外事件发生，蓝营弃宋保洪也好，弃洪保宋也好，明年1月都很难改变蔡英文当选的局面。

与2012年总统大选不同的是，中美关系近期已因东海、南海、网络黑客等问题进一步恶化，虽然国家主席习近平本月将对美作首次国事访问，但预料双方在重大议题上的分歧不易弥合，反而因适逢美国大选年，国内反华声浪高涨，再加上蔡英文之前访美与美方沟通良好，而岛内蓝绿攻守互易，美国不公开挺绿已算克制，不太可能重演4年前挺蓝抑绿、介入台湾大选的一幕。

明年的台湾大选面临的外部变数，还有日本。目前中日关系仍在低谷，两国关系缓和的势头因中国高调纪念抗战胜利70周年活动及日本安倍政权强推安保法案而受挫。值得注意的是，不久前台湾前总统李登辉访日后大放厥辞，不仅重申钓鱼台属日本所有，更公开宣称台日原属一国，台湾在二战中并无抗战，云云。在岛内引起了二战历史观的大辩论，结合所谓「反课纲」的运动，令台湾皇民化思潮甚嚣尘上，这也为民进党二次执政做了意识形态的准备。

日本本来就是台独运动的大本营，在中日关系僵化的今天，日方批准李登辉访日，并允许他高调发声，在在都显示有意利用台湾牵制中国，这点在中日钓鱼岛纠纷白热化之际，日本与台湾间签署渔业协定也可略窥一斑。

本来2012年总统选举，民进党输在两岸政策的「最后一哩路」，令绿营选后一度反思其「中国政策」，但始终跨不过台独党纲和基本教义这道坎。近3年国际情势的变化，特别是岛内民意的丕变，太阳花学运将两岸经贸污名化，令国民党的两岸牌打不响，反而成了原罪，被打上了政商勾结的标签。这恐怕也是北京始料不及的。

有美、日的认可力挺，有岛内马英九总统民望屡见新低，太阳花学运和反课纲运动的舆论准备，有洪、宋两人的泛蓝分裂，加上连战赴京阅兵引发的新争议，蔡英文明年1月的胜出可谓天时、地利、人和俱备，想不赢都难。

所以，北京已经开始准备应对民进党上台后的两岸关系新局面。今年3月全国两会期间，中共总书记习近平为两岸关系定调称，「九二共识」是两岸关系和平发展的基础，「基础不牢，地动山摇」。但是，迄今为止，民进党和蔡英文对两岸政策仍然坚持「维持现状」的模糊表态，回避正面回应「九二共识」。因此，可以预期，从明年1月蔡英文当选到明年5月20日她就职，会是北京对她的观察期，听其言，观其行，也是她与大陆调适互动的观察期，「5．20」的就职演说，是观察其调适的一个指标。蔡英文如果再祭出陈水扁当年的「四不一没有」恐怕无法令北京收获，果如是，蔡英文上任后，两岸关系恐怕面临新的考验。

习近平没有解释两岸关系如何「地动山摇」，但从目前台湾出口对大陆约39％的依存度、每年近千万陆客游台的规模，两岸关系的恶化，显然会对台湾经济带来相当的冲击。此外，两岸关系一旦走回头路，外交休兵就会结束，台湾的外交空间恐再面临缩限，不仅是邦交国数量问题，而且台北要参与地区经济整合如东盟10+3或区域全面经济伙伴协定（RCEP）也难过北京这一关，这样固然会进一步加剧两岸民间的敌对，但最大的受害者将会是台湾人民。

两岸关系如果恶化，香港并不能置身事外，除了两岸经贸往来的减少会给香港带来一定的冲击外，北京对台港两地的交往以及香港支持台独言行的敏感度亦会提升，作为「一国两制」下的特区，香港与台湾各方面交往已经十分紧密，届时，如北京重新强化20年前的「钱七条」来规限台港交流，对香港各方面的影响殊难逆料。

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