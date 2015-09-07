港报社评：监管信心未建，国家队难退市--经济日报9月7日

人行行长周小川指内地股市调整大致到位，此是否意味国家队终可从A股抽身？此恐仍言之尚早，因股市的监管改革仍在进行；股市要市场主导就更需中央交代思路、目标与方向。

A股今日复市，市场揣测没有了难知真假的所谓「大阅兵前维稳」，A股会否沽压暴现，拖累股港。此时，周小川表示中国股市调整已大致到位，此是否代表中央认为，股市维稳任务随之大致完成，已到国家队休兵的时候呢？

事实上，上综指数已从约5200点大幅回落到约3100点水平，正如周小川所言，相关的杠杆率已明显下降，故股市泡沫水平应已大减，且近期数据亦反映有外资流入，似有认为已可开始低吸的苗头。

周小川是财金高官，讲的是宏观的经济理性，单从这角度而言，中央既要运用资本市场推动经济以至经改，需发挥市场力量，股市调整又已大致到位，维稳退出应是顺理成章。

但内地讲经济理性，还要讲国情与政治。中央7月初「暴力救市」，当时并没有说出现系统性风险等经济理性考量，主要是A股暴跌有失控迹象、质疑有违规违法操作等，个中有没有别的政治考量更不为外界所知。

那么，现时这些要中央「暴力救市」的理由已过去了吗？救市已达目标？综指3000点左右水平已完成调整？

此尚难乐观。其一，上综指数在上月下旬跌穿2900点时，国家队又再应召入市，现时的3100点水平是托出来的。其二，若经济增长守不了七，上市公司包括内银的盈利会受压，那么现时约13倍的市盈率仍是太高，股市或会有新一波庞大沽压。

当然，股市有上有落，运作理想的股市并不需政府暴力托市，但前提正是运作理想尤其监管制度完善。

中央虽在A股暴挫后收紧了监管，如对融资融券、场外配资的规管等，但要做的工夫仍多，中央未必有信心现行监管已足够，已可放心让市场的归市场。何况，国家队持货大增，股市若再暴泻或会令不少证券公司以至一些国企承受更大财务压力，个中难免有政治力量运作。

另一关键是市场信心属退市的重要条件，否则A股仍极脆弱。惟市场就中央对股市的思路、救市的目标、股市发展的方向等，仍无头绪，仍待中央清晰交代。

吃一堑长一智，西方成熟的股市都历经股灾，几乎每一次监管制度都相应进行改革完善。内地还正在吃苦头，就更不要白交学费。

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