更新版 1-日股业绩：东芝年度净亏损378亿日圆，受会计丑闻影响

(新增东芝的证实)

* 截至3月的财年净亏损为378亿日圆

* 早盘东芝股价上涨1.7%，日经指数下跌1.5%

* 2008/09会计年度东芝虚报13亿美元获利

路透东京9月7日 - 在会计丑闻余波中挣扎的日本东芝 公布，上一财年净亏损378亿日圆(合3.18亿美元)，因资产减值且录得其他亏损。

该公司此前一度预计将实现净利1,200亿日圆，不过5月时撤销了该预估，当时它宣布独立调查机构正在扩大对其会计操作的调查。

东芝表示，2008/09会计年度虚报了1,550亿日圆(合13亿美元)获利。

东芝两次推迟发布年度财报，第一次是因为其会计操作被调查，第二次是一周前该公司称发现新的会计违规问题。

在周一早盘交易中，东芝股价上涨1.7%，日股日经指数跌1.5%。

消息人士称，监管机构可能将对东芝处以罚款。日本经济新闻稍早报导，东京证交所料以挫伤投资者信心为理由，对东芝罚款9,120万日圆。

东芝不当会计操作已经成为2011年以来日本最大的会计丑闻。2011年时，奥林巴斯 被发现隐瞒17亿美元投资亏损。

东芝发言人表示，公司将于周一稍后召开记者会。(完)