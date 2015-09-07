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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 10:23 BJT

台湾股市：早盘随陆股上涨而挺升，科技股上扬

路透台北9月7日 - 台湾股市周一早盘上涨，中国股市继上周剧烈震荡后回升，缓解市场不安情绪。

0156GMT，台湾加权股价指数 涨0.4%，至8,032.66点；上周五收跌1.18%， 至8,000.6点。

中国股市开盘上涨，此前证监会有关负责人表示，国内股市的泡沫和风险已得到相当程度的释放，市场交易基本正常，流动性较为充裕，市场内在稳定性增强。

电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 涨0.3%。

光电类指数 跌1.41%，电子零组件类指数 涨1.17%。(完)

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