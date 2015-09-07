台湾股市：早盘随陆股上涨而挺升，科技股上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月7日 - 台湾股市周一早盘上涨，中国股市继上周剧烈震荡后回升，缓解市场不安情绪。
0156GMT，台湾加权股价指数 涨0.4%，至8,032.66点；上周五收跌1.18%， 至8,000.6点。
中国股市开盘上涨，此前证监会有关负责人表示，国内股市的泡沫和风险已得到相当程度的释放，市场交易基本正常，流动性较为充裕，市场内在稳定性增强。
电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 涨0.3%。
光电类指数 跌1.41%，电子零组件类指数 涨1.17%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”