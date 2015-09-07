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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 10:11 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆升破稍早高位，因日经指数由跌转升

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* 日经指数由跌转升，推动美元兑日圆上涨

* 美元兑日圆稍早高位119.31已被突破，现已升至119.59，后市升势取决于日经指数走势

* 日经指数目前日内上涨0.5%，上海股市开高1.2%

* 美元兑日圆阻力位在分时图下移的一目均衡云区，目前为119.86-99

*　明日亚洲盘早盘云区将下移至119.12-65

* 日线图阻力位在120.00及上方(完)

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