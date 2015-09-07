日本股市：日经指数早盘在震荡交投中上涨，汽车股和东芝走高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日股追随中国股市的涨势；中国股市在上周假期休市后恢复交易，开盘上涨，受监管机构稳定市场人气的言论支撑。
“美国就业数据本身表现不错。美国经济正在复苏，如果不是受中国担忧拖累，该报告对于日本经济而言应该是利好的，”Chibagin Asset Management的分析师Yoshihiro Okumura说。
但他也说，在9月16-17日美联储召开政策会议前，市场可能保持疲态。
“在美联储升息前，投资者可能保持警惕，”Okumura表示，他并称在下一次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前，日经指数可能在17,500点附近徘徊。
美国8月非农就业岗位增加17.3万个，路透访问的经济学家预计为增加22万人。但失业率降至5.1%，为七年多以来的最低水平，且工资加速增长。
在美国业务较大的汽车生产商股价上涨。本田汽车 上涨1.1%，富士重工 涨1.4%。
东芝 表现好于大盘，该股逆转早盘跌势，上涨1.5%，因该公司之前公布了最新财年获利，缓解了市场疑虑。市场之前担心，该公司若再度不能在截止日前前公布财报，则可能被列入观察名单。
东证股价指数 跌0.2%至1,441.58点；JPX-日经400指数 跌0.2%至12,944.31点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”