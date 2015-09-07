日本股市：日经指数早盘在震荡交投中上涨，汽车股和东芝走高

日股追随中国股市的涨势；中国股市在上周假期休市后恢复交易，开盘上涨，受监管机构稳定市场人气的言论支撑。

“美国就业数据本身表现不错。美国经济正在复苏，如果不是受中国担忧拖累，该报告对于日本经济而言应该是利好的，”Chibagin Asset Management的分析师Yoshihiro Okumura说。

但他也说，在9月16-17日美联储召开政策会议前，市场可能保持疲态。

“在美联储升息前，投资者可能保持警惕，”Okumura表示，他并称在下一次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前，日经指数可能在17,500点附近徘徊。

美国8月非农就业岗位增加17.3万个，路透访问的经济学家预计为增加22万人。但失业率降至5.1%，为七年多以来的最低水平，且工资加速增长。

在美国业务较大的汽车生产商股价上涨。本田汽车 上涨1.1%，富士重工 涨1.4%。

东芝 表现好于大盘，该股逆转早盘跌势，上涨1.5%，因该公司之前公布了最新财年获利，缓解了市场疑虑。市场之前担心，该公司若再度不能在截止日前前公布财报，则可能被列入观察名单。