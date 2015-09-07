中国热股：工商银行早盘跌逾6%，前期护盘动作过猛需要休整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月7日 - 中国股市银行股周一早盘大跌，其中市值最大的工商银行A股 跌幅超过6%，主要是因上周主力拉抬银行股进行护盘时，动作过猛，技术上需要回调休整。
本地时间10:15，上证银行股指数 报736.901点，跌4.07%；工行报4.64元，跌0.31元或6.26%。
上周四和周五因公众假期，A股休市两天。上周三上证银行股 收升1.73%，其中工商银行罕见地收于涨停位。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”