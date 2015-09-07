台湾汇市：台币实质价位随韩元走贬，外资买汇惟出口商略有抛汇

路透台北9月7日 - 台币兑美元 实质价位周一随韩元小幅走贬。汇银人士表示，虽然美国非农就业数据不佳令美元趋疲，不过台股展望不好，外资盘初倾向买汇，惟出口商略有抛汇也减缓台币贬势。

交易员表示，盘初遇到不少外商银行入场买汇，不过也有出口商因先前在32.5附近不愿抛出美元，如今美元略为回升，出口商也有抛汇的力道。

〞台币小贬一点，卖美元的也不少，〞一位小型商业银行交易员表示。

另外一家小型商银的交易员则认为，周末中国人民银行官员喊话指出汇率已趋稳定，且股市的调整大致到位，这可能维稳亚币走势，尤其是台币先前跟贬走弱至32.9-33.0的价位，如今若少了人民币带头走弱，这个区间反而会成为台币重要的支撑，短期不易贬破。

台币早盘实质交易区间落在32.651-32.717；上日交易区间在32.516-32.579。

本地时间10:28，台股 下跌0.2%。同时间韩元兑美元 早盘暂报1,198.5，上日收报1,193.4。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略见扩大；一个月美元/台币远汇 报32.662/32.712，上日收在32.690。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.640-32.690

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