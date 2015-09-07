澳新汇市：澳元兑美元和日圆触及多年低位，新西兰元走势沉闷

继四天假期休市之后，沪综指 开盘走高也带来帮助。

但技术面预示澳元将走软，投机客极力做空澳元，因外界预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早将在下周升息。

投资者最近几周一直积极卖出澳元，主要因为中国经济硬着陆担忧升温。中国是澳洲最大出口市场。

澳元是上周表现最差的主要货币，累计跌幅3.7%。主要支撑位在0.6850-70美元左右。

新西兰元兑美元 在0.6279左右徘徊，上周下跌近3%，持于两周低点0.6270附近。

新西兰元兑日圆 一度跌至74.41日圆，为8月24日以来最低，使新西兰元贸易加权指数 降至68.62，逼近上周所及的2012年5月以来最低水平68.46。

ASB银行机构外汇销售部门主管Tim Kelleher称，若市场持续动荡，新西兰元未来或跌向0.6000美元。

市场参与者还关注新西兰央行本周稍后的货币政策会议结果。(完)

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