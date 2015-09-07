澳新汇市：澳元兑美元和日圆触及多年低位，新西兰元走势沉闷

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
继四天假期休市之后，沪综指 开盘走高也带来帮助。
但技术面预示澳元将走软，投机客极力做空澳元，因外界预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早将在下周升息。
投资者最近几周一直积极卖出澳元，主要因为中国经济硬着陆担忧升温。中国是澳洲最大出口市场。
澳元是上周表现最差的主要货币，累计跌幅3.7%。主要支撑位在0.6850-70美元左右。
新西兰元兑美元 在0.6279左右徘徊，上周下跌近3%，持于两周低点0.6270附近。
新西兰元兑日圆 一度跌至74.41日圆，为8月24日以来最低，使新西兰元贸易加权指数 降至68.62，逼近上周所及的2012年5月以来最低水平68.46。
ASB银行机构外汇销售部门主管Tim Kelleher称，若市场持续动荡，新西兰元未来或跌向0.6000美元。
市场参与者还关注新西兰央行本周稍后的货币政策会议结果。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖；审校 王兴亚/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”