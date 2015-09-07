台湾债市：10年指标券殖利率微升，非农数据未能提供明显方向交投偏清淡

路透台北9月7日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周一盘初微幅走升；交易员表示，因明天标债在即，市场观望气氛浓厚，殖利率跟着台股走势载浮载沉。

他们并指出，尤其是上周五公布的非农业就业数据属中性，FED要不要升息仍待观察；致今天投资盘追价意愿低，市场交投较安静。

〞殖利率就是跟着股市走，指数涨殖利率就上去，股市下来殖利率就下来。〞一位证券商交易员说。

一位证券商交易员表示，倘若FED月中旬升息表示债市利空出尽，但FED若未升息，台湾央行9月下旬就有可能降息；因此，不论FED升息与否均对债市而言都是利多；因此，目前看法稍微偏多。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加17.3万个，因制造业就业岗位减少幅度创2013年7月来最大，7月非农就业岗位上修为增加24.5万人。8月数据为五个月来最小增幅。

而五年公债104/9期 早盘殖利率则小幅走低，惟交投清淡。

台湾央行周二将代财政部标售104/12期公债，金额预定350亿台币。

美国中长期公债价格周五上涨，短期公债价格基本持平，此前美国公布的月度就业数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月稍晚升息的预期。

本地时间11:04，104/12期殖利率升0.35基点至1.1205%；交易商预估今日104/12期公债的殖利率区间在1.11-1.14%；五年券区间预估主要区间在0.71-0.75%。

11:04，台湾加权指数 下跌0.23%，报7,981.96点。

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