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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 11:25 BJT

台湾新债：英国汇丰银行25年美元零息债以4.18%定价--消息

路透台北9月7日 - 两位消息人士周一表示，英国汇丰银行(HSBC Bank plc)将在台湾发行25年期美元零息债，满一年及之后每一年可开始赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)4.18%定价。

消息人士指出，汇丰银行本期美元零息债共募资1.05亿美元，25日发行。

路透暂时无法联络到汇丰银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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