《路透晚报》--9月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：8月外汇储备减少939亿美元，单月减少额创有纪录以来最高

中国央行周一更新的官方储备资产数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元至3.557万亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。

--中国数据：2014年GDP初步核实后同比增速略降至7.3%--国家统计局

中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

--中国央行：人民币兑美元汇率已趋稳定，股市调整大致到位--行长

中国央行行长周小川近日在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上称，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。

--《焦点》中国财长在G20会议上强调稳定，并表示将加快财政支出

中国财政部部长楼继伟在20国集团(G20)会议上表示，中国的金融市场可望保持稳定，人民币不会长期贬值，同时今年的财政支出增长幅度将会大于预期。

--中国经济：发改委批复六项公路建设工程，总投资额774亿元

中国国家发改委周一批复宁夏自治区石嘴山（蒙宁界）至中宁公路改扩建等六项公路建设工程，投资额总计774.7亿元人民币。

--中国经济：发用电增速明显回升等显示经济运行在波动中回稳--发改委

中国国家发改委周一表示，发用电增速明显回升等显示经济运行在波动中回稳，高技术和消费相关行业较快增长亦表明经济运行在调整中向好；预期今年后几个月，经济运行有望继续保持平稳增长，能够实现全年经济增长预期目标。

--中国经济：国务院计划到2020年融资租赁业规模和竞争力居世界前列

中国国务院周一公布关于加快融资租赁业发展的指导意见称，对融资租赁公司设立子公司，不设最低注册资本限制，允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务；计划到2020年形成一批龙头企业，使国内融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。

--《分析》“十三五” 中国不再让调结构成纸上谈兵，产业政策先检讨

20年前，中国制订“九五”计划（1996-2000年）首次提出从根本上转变经济增长方式；20年后，产能过剩进一步加剧，昭示着调结构仍将是中国制订“十三五”规划（2016-2020年）的重头戏。

--《分析师观点》台湾8月出口表现逊于预期，台币贬值料第四季衰退幅度缩减

台湾财政部周一公布，8月出口金额较上年同期跌14.8%，略逊于市场预估的衰退13.5%。8月进口则较上年同期减16.7%，跌幅大于市场预估的年减14.9%。

--香港房地产：7月私人住宅楼价续攀新高，小型单位升幅一枝独秀

香港差饷物业估价署周一发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价在小型单位引领下续创新高，升幅较6月则轻微加快，楼价此番升势已持续16个月；月内租金连续第18个月上升，升速亦比6月轻微加快。

【固定收益】

--中国货币市场：回购利率小涨隔夜需求旺盛，短期流动性料仍维持紧势

中国银行间市场周一早盘主要回购利率略有上行，隔夜需求依然旺盛，但七天期品种融出较充足，降准实施后资金整体缓解局势仅昙花一现；场内大行出钱较少，惟国开行依旧正常融出。

--中国债市动态：短券收益率微跌长端反弹，资金面仍紧关注本周供给

中国银行间债市周一早盘现券收益率涨跌互现，但整体波动有限。交易员表示，继昨日降准实施后，资金面虽有所缓和，但今日整体宽松仍不明显，短券收益率仅微跌；长端品种则在部分机构止盈压力下，收益率稍走升。

--中国债市：13家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

中国人民银行金融市场司公告称，新批准13家机构进入银行间债券市场，包括四家QFII(合格境外机构投资者)、三家境外机构以及六家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

--新债招标：中国五年国债中标利率3.14%，边际利率3.17%--业内人士

业内人士周一透露，中国财政部上午招标的五年期固息国债中标利率为3.14%，边际中标利率3.17%，投标倍数2.29倍。

--《中国新债预测》国开行四期债定位料仅略低于二级，资金紧势致需求偏弱

中国国家开发银行 CHDB.UL 周二将招标发行3-10年四期债，其中10年期为第18期品种新发。路透调查显示，股市动荡以及央行滚动释放流动性已致使近期二级市场收益率下行较多，同时最近降准对资金面的影响并不明显，明日国开新债需求料难再现前期火爆场面，整体中标定位或仅仅略低于二级市场水平。预测均值分别为3.29%、3.49%、3.79%和3.78%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量下跌，与离岸价差仍超900点子激发套利盘

人民币兑美元即期周一早盘下跌；中间价则连五日上涨。交易员表示，央行增加远期购汇成本措施小幅缓解客盘购汇需求，成交量较假期前下降；但若客盘对汇率贬值预期难以下降，后续监管层将出台更多管制措施。

--中国央行：与塔吉克斯坦央行签署30亿元人民币双边本币互换协议

中国央行与塔吉克斯坦央行签署30亿元人民币/30亿索摩尼的双边本币互换协议，有效期三年，经双方同意可展期。

--人民币汇率：OECD称，判断人民币贬值是否旨在推动出口为时尚早

经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎周一称，现在还不能断定中国的人民币贬值旨在重回出口推动经济的模式。如果是要提振出口，人民币当前的贬值幅度还太小。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫2.5%连四日下跌，监管层安抚难敌金融股重挫

中国股市沪综指周一收挫2.5%，为连续第四日下跌。分析师指出，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力，预计短线仍将继续向下寻底。

--中国证券：今后当市场剧烈异常波动时,中证金仍将发挥维稳作用--证监会

在中国股市周一恢复交易之前，中国证监会对外表态，今后，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，中国证券金融股份有限公司仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

--中国证券：券商及基金的资产证券化业务快速增长，但未出现井喷--报告

据中国证券报周一报导，中国基金业协会公布的《2015年上半年资产证券化备案监测报告》显示，券商及基金子公司的资产证券化产品备案数量、规模实现了快速增长，产品类型也愈加丰富，基础资产种类也得到很大拓展；但受限于政策及法律等问题，资产证券化产品短期内并未出现井喷式发展态势。

--中国个股：国元证券拟斥资至多16亿元回购股份，并推员工持股计划