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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 11:34 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元上涨，但技术图型显示后市偏空

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* 英镑兑美元亚洲盘升15个点，澳元及欧元领涨，e-迷你标普指数上涨0.7%，上海股市持平

* 盘初走势震荡，之后平静(link.reuters.com/cat55w)

* 20日波林格区间扩大，五日、10日及20日移动均线向下，偏空趋势确立

* 下看1.5088，此为4/7月走势的61.8%回档位，6月低位1.5170为初步支撑位

* 阻力位在亚洲盘高位1.5202，之后是就业报告公布带动的高位1.5279

* 图表：link.reuters.com/dat55w(完)

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