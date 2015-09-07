《汇市简讯》英镑兑美元上涨，但技术图型显示后市偏空

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 英镑兑美元亚洲盘升15个点，澳元及欧元领涨，e-迷你标普指数上涨0.7%，上海股市持平
* 盘初走势震荡，之后平静(link.reuters.com/cat55w)
* 20日波林格区间扩大，五日、10日及20日移动均线向下，偏空趋势确立
* 下看1.5088，此为4/7月走势的61.8%回档位，6月低位1.5170为初步支撑位
* 阻力位在亚洲盘高位1.5202，之后是就业报告公布带动的高位1.5279
* 图表：link.reuters.com/dat55w(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”