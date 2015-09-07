中国汇市：人民币早盘缩量下跌，与离岸价差仍超900点子激发套利盘

* 人民币早盘下跌，成交明显萎缩

* 中间价连五日上涨，抑制人民币贬值预期

* CNH反弹，但两地价差仍维持在900点子以上

* 央行新规缓解购汇情绪

路透上海9月7日 - 人民币兑美元即期 周一早盘下跌；中间价则连五日上涨。交易员表示，央行增加远期购汇成本措施小幅缓解客盘购汇需求，成交量较假期前下降；但若客盘对汇率贬值预期难以下降，后续监管层将出台更多管制措施。

他们并指出，较此前连四天每天涨百点，人民币中间价今日涨幅收窄，但维稳意图仍明显；而离岸CNH虽小幅升值，但与在岸价差仍维持在900点子以上。境外人民币贬值预期仍较高，且较大价差足以覆盖上周新规增加的成本，仍会激发套利情绪。

“还是呈现净购汇，flow（客盘）在那摆着，但从中间价等动作看，你还是可以看到上面（央行）的意思--维稳。”一中资行交易员表示。

中国央行行长周小川近日在20国集团（G20）财长和央行行长会议上称，人民币兑美元汇率已趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。他并强调，中国经济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。

境内一年期美元掉期升水 今日小幅反弹，最新报1,250/1,250；离岸CNH美元一年期掉期升水 亦探底反弹，最新报1,880/1,920。

交易员指出，央行对远期购汇收取风险保证金，提高客盘购汇成本，这相当于收走一部分美元流动性，会小幅抬升美元掉期曲线；当然若央行加大公开市场等投放力度，压低短端掉期，长端掉期上升的压力也会小些，甚至还有机会震荡下行。

继中国央行拟对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金后，三位消息人士上周三透露，央行再度发文明确外汇风险保证金征收范围，包括人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务。

北京时间11:38，中国人民币兑美元 即期报6.3674元，上日收报6.3559元。今日人民币兑美元中间价 报6.3584元，上日中间价为6.3619元。人民币兑美元即期成交量 为77亿美元，较上日半日94亿美元减少近两成。

全球汇市方面，周一美元对跌势展开整理，上周五曾在喜忧参半的美国就业数据影响下下跌，该数据对美联储加息时点的问题未能提供多少明确线索。周一因美国市场适逢劳动节而休市，交投活动可能比平常更加淡静。

中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3670。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.639元, 上日尾盘为6.6295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4592/6.4594元, 上一交易日尾盘报6.4674元。