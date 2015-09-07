香港房地产：7月私人住宅楼价续攀新高，小型单位升幅一枝独秀

路透香港9月7日 - 香港差饷物业估价署周一发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价在小型单位引领下续创新高，升幅较6月则轻微加快，楼价此番升势已持续16个月；月内租金连续第18个月上升，升速亦比6月轻微加快。

在供应紧绌，加上超低利率等因素带动下，本地住宅楼价自去年4月以来持续向上，7月楼价再升0.83%，较6月0.8%的升幅略快。其中面积最小的A类住宅（实用面积40平方米以下）表现一枝独秀，按月涨幅加快至1.15%；B及C类住宅（实用面积40-69.9平方米及70-99.9平方米）的中型单位楼价分别升0.7%及0.6%，涨势较6月略有减慢。

楼价居高不下，加上在政府楼市措施下，价值700万港元以下自用住宅物业的最高按揭成数调低至六成，令传统小型单位的售价亦已逐渐偏离市民的负担能力，因而促使近期有愈来愈多发展商推出一些实用面积只有20-30平方米左右的＂迷你单位＂。但此类单位的尺价亦不便宜，每平方米动辄10多万港元。

至于大型单位/豪宅升幅亦见放缓，D、E类住宅（实用面积分别为100-159.9平方米及160平方米以上）7月楼价分别按月升0.44%及0.24%，比6月的升幅降约一半。

综合今年首七个月整体楼价升9%，高于去年同期4.6%的涨幅。

住宅租金方面，数据显示，7月租金续创历史新高，按月升0.46%，升幅较上月0.4%轻微加快。租金上升主要由用家需求主导的中小型住宅带动，但大面积豪宅的租金升幅亦见扩大。A、B、C类住宅月内租金分别按月上扬0.7%、0.34%及0.71%；D、E类豪宅租金则分别升0.66%和0.55%。

今年首七个月整体私人住宅租金升4.9%，低于楼价升幅。A、B、C类住宅平均上扬5.1%，D、E类豪宅租金涨约3.7%。

差饷物业估价署的数据还显示，A至E类私人住宅7月回报率分别为2.9%、2.6%、2.6%、2.4%和2.2%。（完）

欲浏览政府发布的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)