基金产业：全球300大退休基金资产总额增至15兆美元以上新高--研究

路透伦敦9月7日 - 周一公布的一项研究显示，受到北美及欧洲退休储蓄推动，全球前300大退休基金的资产总和，在2014年增加逾3%，达到15万亿(兆)美元以上的新高水准。

发达国家人口老化现象，刺激养老储蓄增加，此外，各国政府也推出措施鼓励民众加强储蓄，以避免老年贫苦。

根据专业杂志Pensions & Investments (P&I)及顾问公司韬睿惠悦(Towers Watson)所作的研究，北美退休基金资产的五年总复合成长率约8%，名列第一。

研究指出，同期欧洲基金的成长率高于7%，亚太基金成长率约4%。研究的资料来源包括美国前1,000大退休基金、业者年度财报、官网、以及与多家退休基金组织的直接沟通。

“虽然负债也大幅增加，但这仍是储蓄财富的一项重大攀升，”韬睿惠悦投资部门全球负责人Chris Ford指出。

但研究也显示出，“最后薪资制(final salary)”的确定给付(defined benefit)基金比重下滑，这类基金占总资产的比例由五年前的75%降至67%。

研究指出，确定提拨制(defined contribution)退休基金资产的成长幅度最多，几乎成长5%，确定给付基金资产成长近4%。