中国货币市场：回购利率小涨隔夜需求旺盛，短期流动性料仍维持紧势

路透北京9月7日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 略有上行，隔夜需求依然旺盛，但七天期品种融出较充足，降准实施后资金整体缓解局势仅昙花一现；场内大行出钱较少，惟国开行依旧正常融出。

交易员称，今日未能延续昨日降准开始实施日资金稍显缓解的局面，市场对外汇占款减少的预期对资金面构成制约；预计明日央行公开市场仍将正常续做逆回购操作，故流动性短期虽然将维持紧张态势，但资金面并无大碍。

“感觉今天还是有点紧，隔夜不太好借，不过七天还是挺充裕的。可能之前的降准也只是对冲的作用，并未释放出足够多的资金出来。”华东一银行交易员说。

北京一银行交易员亦表示，今日几家大行也都在借，不过国开行出钱正常，现在隔夜需求还是比较旺盛。

展望未来，他们指出，预计8月外汇占款将继续减少，且汇率波动导致央行外汇市场干预仍对流动性有所抽离；但即将公布的一系列经济数据料仍显示经济下行压力犹在，故央行将继续通过多种方式释放流动性。

中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

路透最新调查显示，中国制造业增长动力不足，8月工业增速预计继续低位徘徊，短期来看，制造业和房地产投资很难看到明显回升，货币宽松也无法即刻传递到基建领域，预计8月投资将维持低迷；稳增长仍需宽松政策扶持。

本周二公开市场将有1,500亿元逆回购到期，不过市场普遍预计央行将会续作。今日公开市场方面，业内人士透露，一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限依旧为七天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8750 1.8655 +0.95

七天 2.3808 2.3744 +0.64

14天 2.6283 2.9092 -28.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3650 0.0050 +136.00

七天 1.8700 0.7200 +115.00

14天 1.8000 0.9600 +84.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8600 +2.00

七天 2.4000 2.3700 +3.00

14天 2.6300 2.9200 -29.00

Shibor

其中:隔夜 1.9040 1.9010 +0.30

七天 2.4100 2.4100 +0.00

三个月 3.0990 3.1040 -0.50

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