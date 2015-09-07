表格：中国央行已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京9月7日 - 以下为中国央行公布的和其他中央银行或货币当局双边本币互换内容一览: （ 截至2015年9月) 序 国别 协议签署时间 互换协议规模 期限 号 1 香港 2009.1.20 2000亿元人民币/2270亿港元 3年 2011.11.22（续签 4000亿元人民币/4900亿港元（续签） ） 4000亿元人民币/5050亿港元（续签） 2014.11.22（续签 ） 2 韩国 2009.4.20 3年 2011.10.26（续签） 1800亿元人民币/38万亿韩元 2014.10.11（续签） 3600亿元人民币/64万亿韩元（续签） 3600亿元人民币/64万亿韩元（续签） 3 马来西亚 2009.2.8 800亿元人民币/400亿马来西亚林吉特 3年 2012.2.8（续签） 2015.4.17(续签） 1800亿元人民币/900亿马来西亚林吉特（ 续签） 1800亿元人民币/900亿马来西亚林吉特（ 续签） 4 白俄罗斯 2009.3.11 200亿元人民币/8万亿白俄罗斯卢布 3年 2015.5.10(续签） 70亿元人民币/16万亿白俄罗斯卢布（续签 ） 5 印尼 2009.3.23 1000亿元人民币/175万亿印尼卢比 3年 2013.10.1（续签） 1000亿元人民币/175万亿印尼卢比（续签 ） 6 阿根廷 2009.4.2 700亿元人民币/380亿阿根廷比索 3年 2014.7.18（续签） 700亿元人民币/900亿阿根廷比索（续签） 7 冰岛 2010.6.9 35亿元人民币/660亿冰岛克郎 3年 2013.9.11（续签） 35亿元人民币/660亿冰岛克郎（续签） 8 新加坡 2010.7.23 1500亿元人民币/300亿新加坡元 3年 2013.3.7（续签） 3000亿元人民币/600亿新加坡元（续签） 9 新西兰 2011.4.18 250亿元人民币/50亿新西兰元 3年 2014.4.25（续签） 10 乌兹别克斯 2011.4.19 7亿元人民币/1670亿乌兹别克苏姆 3年(已失效 坦 ） 11 蒙古 2011.5.6 50亿元人民币/1万亿蒙古图格里克 3年 2014.8.21（续签） 150亿元人民币/4.5万亿蒙古图格里克（续 签） 12 哈萨克斯坦 2011.6.13 70亿元人民币/1500亿哈萨克坚戈 3年 2014.12.14(续签） 70亿元人民币/2000亿哈萨克坚戈 13 泰国 2011.12.22 700亿元人民币/3200亿泰铢 3年 2014.12.22(续签） 700亿元人民币/3700亿泰铢 14 巴基斯坦 2011.12.23 100亿元人民币/1400亿巴基斯坦卢比 3年 2014.12.23(续签） 100亿元人民币/1650亿巴基斯坦卢比（续 签） 15 阿联酋 2012.1.17 350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆 3年(已失效 ） 16 土耳其 2012.2.21 100亿元人民币/30亿土耳其里拉 3年(已失效 ） 17 澳大利亚 2012.3.22 2000亿元人民币/300亿澳大利亚元 3年 2015.3.30（续签） 2000亿元人民币/400亿澳大利亚元（续签 ） 18 乌克兰 2012.6.26 150亿元人民币/190亿乌克兰格里夫纳 3年 2015.5.15(续签） 150亿元人民币/540亿乌克兰格里夫纳 19 巴西 2013.3.26 1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔 3年 20 英国 2013.6.22 2000亿元人民币/200亿英镑 3年 21 匈牙利 2013.9.9 100亿元人民币/3750亿匈牙利福林 3年 22 阿尔巴尼亚 2013.9.12 20亿元人民币/358亿阿尔巴尼亚列克 3年 23 欧央行 2013.10.8 3500亿元人民币/450亿欧元 3年 24 瑞士 2014.7.21 1500亿元人民币/210亿瑞士法郎 3年 25 斯里兰卡 2014.9.16 100亿元人民币/2250亿斯里兰卡卢比 3年 26 俄罗斯 2014.10.13 1500亿元人民币/8150亿卢布 3年 27 卡塔尔 2014.11.3 350亿元人民币/208亿元里亚尔 3年 28 加拿大 2014.11.8 2000亿元人民币/300亿加元 3年 29 苏里南 2015.3.18 10亿元人民币/5.2亿苏里南元 3年 30 亚美尼亚 2015.3.25 10亿元人民币/770亿德拉姆 3年 31 南非 2015.4.10 300亿元人民币/540亿南非兰特 3年 32 智利 2015.5.25 220亿元人民币/22000亿智利比索 3年 33 塔吉克斯坦 2015.9.7 30亿元人民币/30亿索摩尼 3年 详细内容请浏览：here （完） (发稿 李铮; 审校 黄凯)