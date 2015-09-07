中国债市动态：短券收益率微跌长端反弹，资金面仍紧关注本周供给

路透上海9月7日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率涨跌互现，但整体波动有限。交易员表示，继昨日降准实施后，资金面虽有所缓和，但今日整体宽松仍不明显，短券收益率仅微跌；长端品种则在部分机构止盈压力下，收益率稍走升。

交易员并指出，目前流动性状况能否继续改善还寄望明日逆回购操作量，而本周新债供给较为密集亦令市场暂承压；而监管层周日表态维稳股市和汇市，短期能否起效及对债市影响仍需关注。

“除了1年下行了1-2bp，3年上行1bp左右，5-10年上行了2-3bp。”上海一银行交易员表示，最近现券收益率下了那么多，有止盈反弹的压力，同时本周供给量又大，特别是国债。

IRS方面，他称，降准后资金面短期并没有明显宽松，IRS亦微幅上行，关键还要看明天公开市场续作量有多少。

本周一级市场新债发行密集，具体包括750亿元的三期国债以及200亿元的四期国开债，还包括180亿元农发新债及可能尚未公告的进出口行新债，目前已逾1,000亿；此外还有内蒙和宁夏地方债发行。

银行间市场周一早盘主要回购利率 略有上行，隔夜需求依然旺盛，但七天期品种融出较充足，降准实施后资金整体缓解局势仅昙花一现；场内大行出钱较少，惟国开行依旧正常融出。

北京一券商交易员表示，周末官方表态维稳股市和汇市，虽然对债市暂没有直接影响，但是效果如何以及央行是不是会继续投放流动性仍将影响现券走势；如果股市仍旧走势不振，基金等机构还将继续青睐债市。

中国人民银行行长周小川周日在G20会议上表示，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.7850%/3.7850%，上日尾盘为3.790%/3.7550%。