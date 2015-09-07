《全球汇市》美元兑日圆收复部分失地，上周五因美国就业数据拖累下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧洲央行一如预期维持利率不变之后，欧洲央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整购债计划的规模和组成。
美元指数 较上周五纽约尾盘小升约0.1%至96.284，远高于上月所及的七个月低点92.621。
周一交投活动可能比平常更加淡静，因美国市场适逢劳动节而休市。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1147 1.1146 0.01 -7.85 1.2097
美元/日圆 119.30 118.99 0.26 -0.13 119.68
欧元/日圆 132.98 132.68 0.23 -8.43 144.78
美元/瑞郎 0.9719 0.9714 0.05 -2.23 0.9941
英镑/美元 1.5188 1.5169 0.13 -2.47 1.5573
美元/加元 1.3266 1.3278 -0.11 14.18 1.1618
澳元/美元 0.6918 0.6903 0.19 -15.30 0.8168
新西兰元/美元 0.6261 0.6277 -0.25 -19.70 0.7797
澳元/日圆 82.530 82.270 0.32 -15.55 97.750
新西兰元/日圆 74.690 74.730 -0.05 -20.12 93.310
英镑/日圆 181.19 180.42 0.43 -2.50 186.38
澳元/新西兰元 1.1039 1.0987 0.47 5.44 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 郑茵/汪红英/许娜/孙国玉/戴素萍 审校 王丽鑫/白云/龚芳/杜明霞/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”