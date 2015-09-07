国际油市：油价下跌，受全球供应过剩忧虑及美国就业报告欠佳拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国10月原油期货 下跌0.22美元至每桶45.83，上个交易日结算价跌0.7美元或1.5%。
“我们认为本周油价应会下行，因为很难找到支撑，”辉立期货在报告中称。
美国周五发布的8月非农就业岗位增加17.3万个，分析师预估为增加22万。
8月28日当周美国原油库存意外增加470万桶，为4月以来最大周度升幅，加剧了市场对油市供应过剩的担忧。
美元 走坚令大宗商品对持有其他货币的投资者而言更贵，也伤及油价走势。
投资者目前在等待欧元区周二发布第二季国内生产总值(GDP)数据，给油市进一步的走势指引。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/徐文焰；审校 王丽鑫/杜明霞)
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