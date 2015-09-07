更新版 2-日股业绩：东芝录得年度净损，拟整顿董事会以摆脱会计丑闻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
东芝表示，2008/09会计年度总计虚报了1,550亿日圆(合13亿美元)获利。
7月的会计调查发现，东芝的公司治理存在问题，而且也备受不鼓励员工质疑上司的企业文化困扰，调查导致该公司执行长和其他几名董事辞职。
东芝周一宣布，资生堂前社长前田新造将担任该公司董事长。该公司调整后的董事会由11名董事组成，其中绝大多数为外部董事。前田新造的任命有待9月30日的特别股东大会批准。
外界普遍认为，资生堂是较早改进公司治理的日本公司。在前田新造担任社长期间，该公司首次在董事会中引入外部董事。
东芝不当会计操作已经成为2011年以来日本最大的会计丑闻。2011年时，奥林巴斯 被发现隐瞒17亿美元投资亏损。奥林巴斯后来被罚7亿日圆，部分前高管被处监禁。
据日本经济新闻稍早报导，东京证交所料以挫伤投资者信心为由，对东芝罚款9,120万日圆。消息人士称，监管机构也在考虑对东芝处以罚款。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”