更新版 2-日股业绩：东芝录得年度净损，拟整顿董事会以摆脱会计丑闻

东芝表示，2008/09会计年度总计虚报了1,550亿日圆(合13亿美元)获利。

7月的会计调查发现，东芝的公司治理存在问题，而且也备受不鼓励员工质疑上司的企业文化困扰，调查导致该公司执行长和其他几名董事辞职。

东芝周一宣布，资生堂前社长前田新造将担任该公司董事长。该公司调整后的董事会由11名董事组成，其中绝大多数为外部董事。前田新造的任命有待9月30日的特别股东大会批准。

外界普遍认为，资生堂是较早改进公司治理的日本公司。在前田新造担任社长期间，该公司首次在董事会中引入外部董事。

东芝不当会计操作已经成为2011年以来日本最大的会计丑闻。2011年时，奥林巴斯 被发现隐瞒17亿美元投资亏损。奥林巴斯后来被罚7亿日圆，部分前高管被处监禁。