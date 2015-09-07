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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--9月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    9月7日(一)    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                   8月        --        +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)               7月  盈余17,150  盈余5,586
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)         第二季修正值       -0.4%      -0.4%
                              环比年率                            -1.8%      -1.6%
    
    9月8日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  8月          --        正6
                          企业信心指数                               --        正4 
    0500 日本服务业景气判断指数                         8月          --       51.6
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                       8月        3.1%       3.1%
                     (经季节调整)                                  3.3%       3.3%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                     7月       0.70%      -1.0%
                       进口(较前月)                               +0.5%      -0.5%
                       贸易收支(亿欧元)                         顺差222    顺差240
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                   7月          --    赤字585
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                 7月          --     逆差27
                       进口(亿欧元)                                  --     422.73
                       出口(亿欧元)                                  --     396.15
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   8月           --      -0.6%
                        (较上年同期)       截至8月的三个月           --      +7.9%
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)       第二季修正值       +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                          +1.2%      +1.2% 
    1000 美国NFIB企业信心指数                           8月          --      95.40 
    1400 美国就业趋势指数                               9月          --      127.9
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                         7月     增加188  增加207.4 
    2300 韩国失业率                                     8月        --         3.7% 
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月6日(日)
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月       53.8         --  
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          8月   12,441.5         --

    9月7日(一)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           8月      +0.8%         --
                网路招聘广告                                    +1.0%         --
    0500 日本同时指标(较前月)                          7月       -0.1         -- 
             领先指标(较前月)                                    -1.6         --
    0600 德国工业生产(较前月)                          7月      +0.7%      +1.0%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    9月      正13.6     正16.1
    2245 新西兰制造业销售                           第二季      -0.2%         --
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   8月      -1.0%         --
    (完)

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