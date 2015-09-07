主要国家经济指标预测--9月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月7日(一) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 7月 盈余17,150 盈余5,586 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 -0.4% -0.4% 环比年率 -1.8% -1.6% 9月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正6 企业信心指数 -- 正4 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.6 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 8月 3.1% 3.1% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 7月 0.70% -1.0% 进口(较前月) +0.5% -0.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差222 顺差240 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字585 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差27 进口(亿欧元) -- 422.73 出口(亿欧元) -- 396.15 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9% 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.2% +1.2% 1000 美国NFIB企业信心指数 8月 -- 95.40 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 127.9 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加188 增加207.4 2300 韩国失业率 8月 -- 3.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月6日(日) 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 53.8 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 12,441.5 -- 9月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 +0.8% -- 网路招聘广告 +1.0% -- 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -0.1 -- 领先指标(较前月) -1.6 -- 0600 德国工业生产(较前月) 7月 +0.7% +1.0% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 正13.6 正16.1 2245 新西兰制造业销售 第二季 -0.2% -- 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 8月 -1.0% -- (完)