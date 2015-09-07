中国个股：国元证券拟斥资至多16亿元回购股份，并推员工持股计划

路透北京9月7日 - 中国中型券商--国元证券 周一午间公告称，为保护投资者利益，公司拟利用自有资金回购股份，回购资金总额不超过16.01亿元人民币；同时公司还计划推出员工持股计划。

公告显示，本次该公司拟回购不超过0.982亿股，价格上限为每股16.30元。回购股份的规模不超过公司已发行总股本的5%，用途为注销、员工持股计划、股权激励等。

国元证券指出，近期A股股票市场大幅震荡，为保护投资者利益，公司拟进行股份回购。此举有利于调整资本结构，增强投资者信心，回报广大中小股东，也有利于完善公司的长效激励机制。

据公司同时公布的员工持股计划草案，其涉及的股份总数不超过公司于股东大会批准日公司发行股本总额之5%，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

证监会等四部委上周一晚间发布通知，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。

周一午盘初段，国元证券股价报16.42元，涨2.50%。（完）

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