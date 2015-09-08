《香港重要政经日程》--9月8日-9月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
9月8日（周二）
--10:30 金山工业 股东周年大会。
--11:00 东胜中国 股东特别大会表决向建银国际及华融发行可转债。
--11:30 中国交通建设 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月9日（周三）
--15:00 维他奶国际 股东周年大会。
--16:00 天津发展 股东特别大会。
*--15:00 点融网新闻发布会。
9月10日（周四）
-- 新鸿基地产 公布全年业绩。
-- 阳光房地产基金 公布全年业绩。
--11:00 力宝华润 股东周年大会。
--13:30 马钢 在中国举行股东特别大会。
--14:30 大家乐集团 股东周年大会。
9月14日（周一）
-- 公布8月底止外汇基金境外资产。
9月17日（周四）
--15:00 网龙 股东特别大会。
9月18日（周五）
--14:30 广汽集团 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”