台湾股市：收盘小跌，中国央行信心喊话维稳亚股信心

路透台北9月7日 - 台湾股市周一随美股走弱收跌0.18%，惟跌幅有限。分析师表示，中国央行信心喊话汇率及股市的调整已到位，陆股在休市后重新开市，跌幅并未失控，连带使亚股持稳以对。

台湾加权股价指数 收跌0.18%，报7,986.56点。今日成交初值 为678.97亿台币，上交易日修正后为830.34亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞今天满沉闷的。〞

中国央行行长周小川近日在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上称，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。

分析师预期，台股短期区间在7,856-8,147点。

美国时间本周三苹果 将有新品发表，但苹果供应链表现参差不整齐。大立光 跌3.52%报2,605台币；鸿海则下跌0.12%报82.9台币。

分析师表示，对台股而言，国际股市未来方向仍很重要，目前仍不能排除股市的趋势恐怕仍然往下，因为目前全球的经济状况除了美国较好之外，其他经济体的复苏都相当缓慢。

亚洲股市周一下跌，市场风险偏好降温，因中国股市结束四天长周末假期后走势不稳。

本地时间1421，亚股涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.68%、日股 升0.38%，韩股 亦跌0.15%。(完)

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