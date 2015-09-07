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市场报道 | 2015年 9月 7日 星期一 13:50 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：风险人气仍不稳定

0540GMT

* 美元/日圆上涨0.26%，澳元/美元升0.3%，美元/人民币涨0.17%，美元/马币(林吉特)上涨1.2%

* 标普期指涨0.71%，日经指数跌0.15%，沪综指跌0.89%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.72%，美国原油跌0.76%

* 中国小长假后市场重开，政策制定者试图安抚投资人

* 中国国家统计局：2014年GDP初步核实后同比增速略降至7.3%

* G20会议承诺加速经济改革，然低利率不足以提振成长 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)

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