《汇市简讯》伦敦盘初：风险人气仍不稳定

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 美元/日圆上涨0.26%，澳元/美元升0.3%，美元/人民币涨0.17%，美元/马币(林吉特)上涨1.2%
* 标普期指涨0.71%，日经指数跌0.15%，沪综指跌0.89%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.72%，美国原油跌0.76%
* 中国小长假后市场重开，政策制定者试图安抚投资人
* 中国国家统计局：2014年GDP初步核实后同比增速略降至7.3%
* G20会议承诺加速经济改革，然低利率不足以提振成长 (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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