重温稿-《台湾新债预测》10年期104/12公债得标利率料落在1.12%-1.15%

* 标售标的：10年公债104/12

* 标售时间：周二(8日)

* 标售金额：预估350亿台币

* 预测中值：1.12%-1.15%

* 受访机构：11家

路透台北9月7日 - 台湾财政部周二将标售10年期公债104/12 。路透调查显示，因未来美国联邦储备理事会(FED)可能升息，以及台湾央行可能降息等不确定因素，加上目前殖利率跌至相对低点，使金融机构追低意愿甚低，甚至不排除以较高的利率投标，达到以价制量的目的；预计该期公债得标利率将落在1.12-1.15%

路透周一采访11家金融机构，包括三家大型公股银行、一家大型金融机构、三家大型票券公司、三家证券商及一家大型外商银行。预估中值为1.12%-1.15%；大区间则落在1.10%-1.18%。

本次104/12期公债预计标售350亿台币，周五(11日)发行。

该期公债发行前交易殖利率周一收升0.8个基点，报1.1250%；发行前交易区间介于1.0250-1.17%。

前次同天期公债104/5期 于6月下旬标售，得标利率为1.518%，发行额300亿台币。

以下为交易员观点整理：

--由于殖利率已跌至相对低点，料各大型投资机构不致再压低利率抢标，主要是目前各大银行一年期的定存利率普遍在1.34%以上，考量资金成本已高于报酬率，利率再压低的情况不易出现。

--未来国际上潜在美联储本月中旬可能升息，而台湾央行本月下旬可能有降息等不确定因素。因此，尽管近来殖利率已跌到低档，惟因经济基本面不佳使市场气氛依旧偏多，交易员此时不宜空手，必须建立一些部位，预估开标后殖利率仍有机会缓步往下走。

--景气低迷，近来台股表现欠佳，惟在国安基金护盘下，指数撑在8,000点上下，加上大陆股市略为回稳，料将吸引资金改拥股市。

--目前104/12期公债发行前交易殖利率仅在1.12%-1.13%间，与市场较能接受的殖利率1.14%以上有一小段距离，料各金融机构这次不会积极投标，只会建立少量的部位。

--本月最大变数除央行月底是否降息外，另一观察重点还包括央行是否进一步拉低隔夜拆款利率。另即使央行本月下旬降息，料今年只会降息一次，能否激发出债市新一波大行情亦有待观察。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型公股银行一 1.11% 1.13%

大型公股银行二 1.12% 1.15%

大型公股银行三 1.13% 1.18%

大型金融机构 1.13% 1.16%

大型票券公司一 1.10% 1.15%

大型票券公司二 1.11% 1.12%

大型票券公司三 1.12% 1.15%

大型外商银行 1.12% 1.16%

大型证券商一 1.11% 1.13%

大型证券商二 1.13% 1.15%

中型证券商 1.12% 1.13%

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