德国数据：7月工业生产较上月增长0.7%，创今年以来最快增速

路透柏林9月7日 - 经济部周一公布数据显示，德国7月工业生产增速为今年以来最快，显示德国经济在第三季起始表现强劲。

经济部表示，工业生产较前月增长0.7%，增速为12月以来最快，但低于路透预估的增长1.0%。

6月的数据由之前公布的下滑1.4%上修为下滑0.9%。