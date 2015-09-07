德国数据：7月工业生产较上月增长0.7%，创今年以来最快增速

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林9月7日 - 经济部周一公布数据显示，德国7月工业生产增速为今年以来最快，显示德国经济在第三季起始表现强劲。
经济部表示，工业生产较前月增长0.7%，增速为12月以来最快，但低于路透预估的增长1.0%。
6月的数据由之前公布的下滑1.4%上修为下滑0.9%。
“总体而言，工业领域偏正面的趋势仍在持续，”经济部在声明中表示，声明并称订单满载，因海外需求强劲，且企业仍具信心。(完) (编译 陈宗琦；审校 王颖)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。