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市场报道 | 2015年 9月 7日 星期一 14:22 BJT

德国数据：7月工业生产较上月增长0.7%，创今年以来最快增速

路透柏林9月7日 - 经济部周一公布数据显示，德国7月工业生产增速为今年以来最快，显示德国经济在第三季起始表现强劲。

经济部表示，工业生产较前月增长0.7%，增速为12月以来最快，但低于路透预估的增长1.0%。

6月的数据由之前公布的下滑1.4%上修为下滑0.9%。

“总体而言，工业领域偏正面的趋势仍在持续，”经济部在声明中表示，声明并称订单满载，因海外需求强劲，且企业仍具信心。(完) (编译 陈宗琦；审校 王颖)

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