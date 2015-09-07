新债招标：中国邮储银行10年期二级资本债中标利率4.54%--发行快报

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月7日 - 债券信息网发行快报显示，中国邮政储蓄银行下午招标的250亿元人民币10年期二级资本债，中标利率为4.54%，贴近此前4.50%-5.00%投标区间的下限。
该期债为邮储银行今年第一期二级资本债，在第五年末附有条件的发行人赎回权，所募资金用于充实二级资本，中诚信国际信用评级对发行主体和债项评级均为AAA。
上述债券起息日和缴款日同为9月9日，发行期限为9月7日-9月9日。中金公司和中信证券 联席主承。
截至2014年末，邮储银行不良贷款率仅为0.64%，拨备覆盖率达363.53%，本行贷存比为32.32%，加权风险资产占总资产比例仅35.17%。
二级资本债本金和利息清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与已发行的偿还顺序相同其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。
减记条款方面，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”