新债招标：中国邮储银行10年期二级资本债中标利率4.54%--发行快报

路透上海9月7日 - 债券信息网发行快报显示，中国邮政储蓄银行下午招标的250亿元人民币10年期二级资本债，中标利率为4.54%，贴近此前4.50%-5.00%投标区间的下限。

该期债为邮储银行今年第一期二级资本债，在第五年末附有条件的发行人赎回权，所募资金用于充实二级资本，中诚信国际信用评级对发行主体和债项评级均为AAA。

上述债券起息日和缴款日同为9月9日，发行期限为9月7日-9月9日。中金公司和中信证券 联席主承。

截至2014年末，邮储银行不良贷款率仅为0.64%，拨备覆盖率达363.53%，本行贷存比为32.32%，加权风险资产占总资产比例仅35.17%。

二级资本债本金和利息清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与已发行的偿还顺序相同其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。