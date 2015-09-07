路透基点：中信资本三年期子弹式贷款规模增至30亿港元--TRLPC

路透香港9月7日 - 汤森路透旗下基点引述知情人士报导，中信资本控股有限公司三年期子弹式贷款规模从18亿港元增至30亿港元(3.9亿美元)，这笔贷款已经吸引13家银行参贷。

中银香港、交通银行香港分行、光大银行香港分行、恒生银行、汇丰控股和华侨银行担任牵头行兼簿记行。

本次贷款分为两部分：A部分是10亿港元定期贷款，B部分是20亿港元 循环贷款。两部分贷款利率均为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基 点，最高综合收益250个基点。

香港上市公司中信股份持有中信资本24.06%股权。中信资本是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。(完)