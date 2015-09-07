路透基点：中信资本三年期子弹式贷款规模增至30亿港元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月7日 - 汤森路透旗下基点引述知情人士报导，中信资本控股有限公司三年期子弹式贷款规模从18亿港元增至30亿港元(3.9亿美元)，这笔贷款已经吸引13家银行参贷。
中银香港、交通银行香港分行、光大银行香港分行、恒生银行、汇丰控股和华侨银行担任牵头行兼簿记行。
本次贷款分为两部分：A部分是10亿港元定期贷款，B部分是20亿港元 循环贷款。两部分贷款利率均为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基 点，最高综合收益250个基点。
香港上市公司中信股份持有中信资本24.06%股权。中信资本是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”