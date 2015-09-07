中国新债：进出口行周四将发行至多80亿元两期债，三年和10年各半

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月7日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(10日)在银行间债市招标发行至多80亿元人民币两期固息债，其中三年期为增发，10年期为新发，两个品种发行上限均为40亿元。
公告显示，三年期品种为进出口行今年第12期债券 的第四次增发，票面利率3.53%；10年期品种为该行今年第14期金融债，具体发行条款如下：
2015年第12期增发和14期新发债
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招标规模上限 三年40亿元；10年40亿元
期限/计息方式 3/10年固息
招标时间 9月10日10:00-11:30
中标方式 单一价格/利率中标(荷兰式)
起息日 三年：6月8日；10年：9月14日
缴款日 9月14日
分销期 9/10-9/14
上市日 9月16日
发行手续费 三年0.05%；10年0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”