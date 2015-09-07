版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 14:36 BJT

中国新债：进出口行周四将发行至多80亿元两期债，三年和10年各半

路透上海9月7日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(10日)在银行间债市招标发行至多80亿元人民币两期固息债，其中三年期为增发，10年期为新发，两个品种发行上限均为40亿元。

公告显示，三年期品种为进出口行今年第12期债券 的第四次增发，票面利率3.53%；10年期品种为该行今年第14期金融债，具体发行条款如下：

2015年第12期增发和14期新发债

---------------------------------------------------------------

招标规模上限 三年40亿元；10年40亿元

期限/计息方式 3/10年固息

招标时间 9月10日10:00-11:30

中标方式 单一价格/利率中标(荷兰式)

起息日 三年：6月8日；10年：9月14日

缴款日 9月14日

分销期 9/10-9/14

上市日 9月16日

发行手续费 三年0.05%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐