日本新股：三菱UFJ金融集团将在银行端出售日本邮政股票--消息人士

消息人士表示，MUFG与摩根士丹利 组建的合资投行将出售剩下的2,000亿日圆股权。此一合资投行为日本邮政IPO的11家承销行之一。

MUFG与日本邮政官员皆拒绝置评。

消息人士已表示，周四获得批准后，日本邮政及其银行与保险部门，料于11月4日于东京证交所挂牌。这项IPO预计募资约1.5万亿(兆)日圆，将是继1987年日本电信电话(NTT) 上市案以后最大规模的国有资产私有化。1987年时，NTT上市案规模为2.4万亿日圆。

MUFG竞争对手三井住友金融集团 与瑞穗金融集团 也都被选为承销行，它们计划仅在自身证券部门销售日本邮政股份。