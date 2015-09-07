日本新股：三菱UFJ金融集团将在银行端出售日本邮政股票--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
消息人士表示，MUFG与摩根士丹利 组建的合资投行将出售剩下的2,000亿日圆股权。此一合资投行为日本邮政IPO的11家承销行之一。
MUFG与日本邮政官员皆拒绝置评。
消息人士已表示，周四获得批准后，日本邮政及其银行与保险部门，料于11月4日于东京证交所挂牌。这项IPO预计募资约1.5万亿(兆)日圆，将是继1987年日本电信电话(NTT) 上市案以后最大规模的国有资产私有化。1987年时，NTT上市案规模为2.4万亿日圆。
MUFG竞争对手三井住友金融集团 与瑞穗金融集团 也都被选为承销行，它们计划仅在自身证券部门销售日本邮政股份。
日本政府未来数年料透过发行数轮日本邮政股票，募资约4万亿日圆，为2011年地震与海啸灾后重建提供融资。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 于春红/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”